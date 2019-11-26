Тюменская область станет спонсором Министерства обороны России

Тюменская область будет субсидировать бюджет Российской Федерации. Регион поможет Министерству обороны со строительством и реконструкцией Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).

Училище находится в ведении Минобороны и является федеральной собственностью. Выделение субсидии из бюджета области предполагается на софинансирование строительства и реконструкции объектов ТВВИКУ. Согласно закону о бюджете Тюменской области, в 2020 году субсидия федеральному центру составит 840 млн рублей, в 2021 году – 1 млрд 134 млн рублей, в 2022 году – 1 млрд 465 млн рублей. Весь проект рассчитан на 5 лет. За этот срок должны быть построены более 30 объектов, в том числе несколько казарм, котельная, столовая, крытый спортивный комплекс, учебные корпуса, культурно-досуговый центр, поликлиника, тир, учебно-технические и административные здания и несколько спортивных площадок. Тюменская область будет софмнансировать 50% строительно-монтажных работ.

Выделение средств в помощь Минобороны – инициатива Тюменской области. В Министерстве финансов РФ отметили, что это «исключительная практика», и Минфин не собирается ее расширять. Директор группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства НКР Александр Шураков назвал субсидии из бюджета тюменской области «разовым случаем».

«У Тюменской области на депозитах скопилось порядка 110 млрд руб. Такие финансовые резервы сформированы в том числе благодаря программе сотрудничества, действующей между Тюменской областью и автономными округами ХМАО – Югра и ЯНАО, которые перечисляют треть поступлений по налогу на прибыль в бюджет Тюменской области», – цитирует Шуракова РБК. Эксперт считает, что без помощи региона федеральные власти могли и не взяться за строительство и реконструкцию объектов ТВВИКУ.

Отметим, что принятый в текущем месяце бюджет Тюменской области на 2020 год сверстан с рекордным дефицитом – 58,9 млрд рублей. Правительство региона намерено погашать дефицит за счет остатков на счетах Тюменской области. Тюменская область выделит более 450 млн рублей в течение 3 лет на софинансирование объектов водоотведения в соседней Курганской области, что позволит сделать чище реку Тобол, протекающую по территории обоих регионов.

Ранее в Тюмени от менингита умер 18-летний курсант ТВВИКУ Михаил Баранов. Ему не оказали вовремя необходимой помощи в поликлинике училища. 21 сослуживец курсанта был госпитализирован в профилактических целях.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 26.11.19

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