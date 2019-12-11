Последние жертвы вспышки опасной «Гаффской» болезни в Тюменской области выписаны из больницы

Последние двое пациентов, пострадавших от вспышки опасной Гаффской болезни в тобольском Заболотье, выписаны из больницы. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Оба пострадавших от опасного заболевания находились длительное время в реанимации ОКБ №1 в крайне тяжелом состоянии. У мужчины и женщины развилась полиорганная недостаточность, их пришлось подключить к аппаратам «искусственная почка» и искусственной вентиляции легких. Для лечения пациентов привлекались все силы ОКБ №1.

Мужчина две недели назад был переведен для восстановления в Областной лечебно-реабилитационный центр. Врачам удалось компенсировать его неврологическое состояние. В целом, состояние здоровья пациента оценивается, как удовлетворительное. Сейчас он готовится к выписке.

Вторая пациентка была выписана из ОКБ №1 накануне. Женщину забрали близкие, восстанавливаться она будет дома. Ее состояние также оценивается, как удовлетворительное.

Всего с подозрением на Гаффскую болезнь в токсикологию ОКБ №1 в октябре 2019 года было госпитализировано 10 жителей деревни Ачиры Тобольского района. Шестеро из них были выписаны еще 29 октября.

В конце октября 2019 года в Тюменской области произошла вспышка неизвестного заболевания. В деревне Ачиры Тобольского района сначала погибли порядка 10 собак, после чего несколько местных жителей были госпитализированы с частичным параличом. Региональный Роспотребнадзор заявил, что причиной стала Гаффская болезнь, и запретил продажу непроверенной рыбы из находящихся в зоне риска водоемов. Впоследствии губернатор Александр Моор выделил по 10 тысяч рублей жителям деревень Ачиры, Иземеть и Ишменево.

Однако, Тюменская областная ветеринарная лаборатория установила, что в рыбе из водоемов в районе заражения патологии не было. Анализ на Гаффскую болезнь оказался отрицательным.

Тюмень, служба информации

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