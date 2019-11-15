Жителям тюменских деревень, пострадавших от вспышки опасной болезни, выплатят деньги на еду

Тюменский губернатор Алесандр Моор подписал распоряжение о выделении безвозмездной денежной помощи жителям деревень тобольского Заболотья, пострадавших от вспышки Гаффской болезни в сентябре 2019 года. Каждый житель получит единовременную выплату в размере 10 тыс рублей уже в ноябре, сообщил глава региона на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«Подписал постановление о выделении средств из резервного фонда жителям деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево Тобольского района, – говорится в сообщении. – Единовременную выплату – 10 тысяч рублей – получат и взрослые, и дети уже в ноябре. Запрет на вылов рыбы из озера Андреевского Тобольского района не должен ухудшить качество жизни граждан».

Также на странице главы региона говорится, что губернатор продолжает держать ситуацию в Ачирах на личном контроле. Так, подтвердилось, что источником Гаффской болезни стала именно рыба. Новых случаев заболеваний не зафиксировано. В Тюменской области действует запрет на вылов и реализацию рыбы из озера Андреевского Тобольского района, ставшей источником болезни.

Как писал «Новый день», в конце сентября в деревне Ачиры Тобольского района произошла вспышка Гаффской болезни. Сначала погибли собаки, потом у троих жителей деревни наступил частичный паралич конечностей. Источником болезни является рыба. Заболевшие были доставлены санавиацией в Тобольск, откуда четверых пациентов перевели в токсикологию ОКБ№1 города Тюмени. Вскоре число заболевших возросло до 10 человек. В деревню вертолетом прибыли врачи для поголовного осмотра местных жителей.

Жителям деревни было рекомендовано отказаться от употребления в пищу местной рыбы. Председатель местной думы Халим Маметов сообщал, что поселение может столкнуться с недостатком продовольствия, потому что рыба являлась основой рациона жителей, а у многих граждан попросту нет денег, чтобы покупать продукты в магазинах. Ситуацию в Ачирах взяла под контроль прокуратура.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.11.19

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