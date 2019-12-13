По делу экс-полицейских – участников драки с чеченцами на тюменской переправе, задержан еще один борец с преступностью

В Тюмени в четверг, 12 декабря, был задержан еще один сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области. По данным источника «Нового дня», задержанного подозревают в мошенничестве, и он уже добровольно уволился из органов внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в ходе проверки, проведенной сотрудниками подразделения собственной безопасности областной полиции, были выявлены возможные противоправные действия замначальника отдела потребительского рынка Евгения Кобыльникова. По предварительным данным, полицейский внес в документы недостоверные сведения о количестве продукции, изъятой в ходе оперативных мероприятий в продуктовом магазине. За подробностями в пресс-службе рекомендовали обратиться в Следственный комитет, который и занимается расследованием. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области отказались от комментариев.

Как сообщил источник, близкий к правоохранительным органам, проверка проводилась в рамках уголовного дела против четверых теперь уже экс-сотрудников УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области – Григория Гоцака, Дмитрия Киреева, Константина Мишина и Сергея Пегова. Их обвиняют мошенничестве при изъятии нелегального алкоголя из магазина, владелец которого неоднократно попадался на нарушениях закона при продаже спиртосодержащей продукции. Ранее экс-полицейским вменяли также превышение должностных полномочий.

В августе 2018 года Сергей Пегов и Константин Мишин оказались участниками драки с представителями чеченской диаспоры на понтонной переправе в Тюмени. Полицейские были избиты, Мишина госпитализировали в ОКБ№2 с тяжелыми травмами . После конфликта на переправу прибыли бойцы СОБР и задержали нападавших.

Тюмень, служба информации

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