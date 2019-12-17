Губернатор Моор рассказал, когда решит проблему с водой и загрязнением реки под Тюменью

Тюменский губернатор Александр Моор пообещал в 2020 году построить канализационный коллектор в микрорайоне «Молодежный» в Тюмени, стоки которого смертельно отравили местную реку Ушаковка. В том же году глава региона пообещал начать строительство водовода из Тюмени к селу Каскара, жители которого жаловались президенту Владимиру Путину на грязную воду.

«В планах на 2020 – строительство водозаборов в Вагае, Аромашево и Голышманово. В следующем году также начнём строить водоводы Тюмень – Каскара и Тюмень – Кулаково. Водопроводные сети в Каскаре, Ембаево, Тураева, Кулаково и Луговом будут реконструированы. В микрорайоне «Молодёжный» деревни Ушакова планируем построить канализационный коллектор», – написал Моор на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Губернатор пообещал, что качественная вода будет в Тюменской области в каждом доме. Строительство новых и реконструкция старых водоочистных сооружений отражены в региональном проекте «Чистая вода».

Напомним, в конце июля 2019 года в Тюменском районе было возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Ушаковка. Сточные воды от микрорайона «Молодежный» отравили воды реки настолько, что жители деревни Ушакова обратились к главе района Светлане Ивановой с публичным видеообращением о катастрофическом загрязнении водоема.

Проверка прокуратуры установила, что муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие села Онохино сбрасывает воды расположенного здесь микрорайона Молодежный в реку Ушаковка без необходимой очистки. Река была загрязнена настолько, что на протяжении двух километров от места сброса воды Ушаковки оказались смертельны для всех водных биологических ресурсов.

Как писал «Новый день», во время последней прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня 2019 года на катастрофическое качество воды пожаловались жители села Каскара под Тюменью. Жители Каскары пожаловались на отсутствие у них водопровода – проблему, которая не решалась при четырех губернаторах. Водопровода были лишены 3 из 10 тыс. жителей села. Воду из колодцев, по словам людей, нельзя было использовать даже после очистки. Президент прямо поручил Александру Мору решить проблему. В течение 2 недель «Тюмень Водоканал» в рамках концессионного соглашения с властями области подвел водоводы и оборудовали колодцы, обеспечив людей возможностью для технического присоединения. Однако выяснилось, что жители не могу себе позволить присоединение. Прокуратура Тюменской области внесла губернатору представление о необходимости устранить нарушение закона.

Тюмень, служба информации

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