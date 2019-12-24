Тюменский депутат предложил мэрии забрать коммунальные сети у частников

Депутат тюменской городской думы от ЛДПР Дмитрий Елагин предложил передать сети тепло- и водоснабжения из частных рук в распоряжение администрации города. По мнению либерал-демократа, это позволит решить проблемы с разницей в тарифах, по которым платят за коммунальные услуги жители старых и новых районов города.

Свое предложение Елагин озвучил на заседании тюменской городской думы во вторник, 24 декабря, после того, как замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов отчитался о развитии системы коммунальной инфраструктуры города. Отчет чиновника был позитивным: в 2015-2018 годах удалось снизить аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения на 26%, на электрических сетях на 17,3%, а на сетях водоснабжения – на 40%.

Тем не менее, депутат Елагин отметил, что в новых микрорайонах коммунальные сети часто находятся в частных руках, а горожане не получают услуги нужного качества и переплачивают за них. «Основными задачами этой программы является повышение эффективности и надежности систем водо- и теплоснабжения, – сказал Елагин. – Реализовать эти задачи на должном уровне могут исключительно профессионалы. Несколько лет назад принят курс по передаче по концессионным соглашениями специализированным компаниям городских коммунальных сетей в управление. Плохо это или хорошо, обсуждать поздно. В нашем городе достаточное количество сетей жизнеобеспечения находятся в частных руках, у людей, чей вид деятельности не связан с тепло- и водоснабжением. Причин масса, кто-то вовремя приватизировал, кто-то строит новый микрорайон и решает открыть для себя новый вид заработка. В любом случае, страдают жители Тюмени. Проявляется это в завышенных тарифах на тепло- и водоснабжение. В некоторых районах города разница доходит до 100%. В некачественном обслуживании, наладке оборудования».

По мнению либерал-демократа, «частники» «элементарно не знают, как правильно обслуживать оборудование», а в случае коммунальных происшествий концессионеры, владельцы сетей и управляющие компании начинают перекладывать ответственность друг на друга. «Сейчас время администрации начать вырабатывать механизмы по передаче и выкупу сетей из частных рук на баланс города с последующей передачей специализированным компаниям в рамках концессионных соглашений. Начинать надо с районов, где имеется социальная напряженность, вызванная этими вопросами. Правила игры должны быть для всех одинаковыми. А то где-то у нас 900 рублей стоит гигакалория, а через 100 метров – 1800 рублей», – предложил Елагин. При этом депутат напомнил, что все горожане уже платят по единому тарифу за обращение с твердыми коммунальными отходами, вне зависимости от того, в каком районе города живут.

За коммунальщиков вступился спикер гордумы Евгений Заболотный. «Компании, которые у нас обслуживают сегодня и которые доставляют людям ресурсы, все профессиональные. Нет ни одной непрофессиональной команды, которая бы сегодня занималась либо водоснабжением, либо теплоснабжением», – заявил он.

Председатель думы предложил депутатам областной думы и Госдумы РФ от ЛДПР, присутствовавшим на заседании, совместно с городскими коллегами подумать, как устранить несправедливую разницу в тарифах для горожан.

Тюмень, служба информации

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