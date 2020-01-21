Начался суд над тюменкой, которая принесла в жертву пятимесячного малыша

В Заводоуковске начался суд над 23-летней Викторией Айметдиновой, которая похитила и убила 5-месячного мальчика. Первое заседание Заводоуковского районного суда прошло в понедельник, 20 января.

Суд рассматривает вопрос о применении к Айметдиновой принудительных мер медицинского характеры за похищение заведомо несовершеннолетнего (пункт «д» ч.2 ст. 126 УК РФ) и убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека (пункт «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Суд проходит в закрытом режиме.

Как сообщили в пресс-службе Заводоуковского районного суда, Айметдинова отказалась от дачи показаний на основании 51 статьи Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя и своих родственников). В ходе судебного заседания были допрошены мать убитого ребенка и большая часть свидетелей. Слушание дела было отложено до 27 января 2020 года. На заседании будут допрошены оставшиеся свидетели и оглашены материалы дела.

Как писал «Новый День», жительница Тюмени Виктория Айметдинова днем 24 сентября 2019 года присматривала в Заводоуковске за пятимесячным братом своего сожителя и решила его похитить. Родственники ее гражданского мужа попросили девушку присмотреть за малышом, пока они находятся на похоронах. Девушка ушла в сланцах, не взяв с собой ни памперсов, ни молочную смесь для ребенка. Через час в лесу рядом с городом она убила грудничка. Девушка похитила младенца, чтобы совершить ритуал жертвоприношения: перед похищением у Айметдиновой было видение, что, если она убьет ребенка, наступит рай.

Розыском похитительницы занимались сотрудники Следственного комитета и УМВД РФ по Тюменской области, а также волонтеры. Айметдинову нашли через сутки после исчезновения и задержали. Она носила с собой тело убитого мальчика в полиэтиленовом пакете. Ребенка Айметдинова задушила и подожгла его тело.

Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, похитительницу признали невменяемой. По заключению экспертов, преступница страдает параноидной шизофренией и алкогольной зависимостью в начальной стадии.

Виктория Айметдинова – ранее она жила в ямальском городе Муравленко. Девушка ранее привлекалась к уголовной ответственности. В местных соцсетях были размещены скрины переписки, в которых пропавшая девушка называла себя «антихристом» и писала, что в каждом видит дьявола.

Заводоуковск, служба информации

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