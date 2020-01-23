Тюменские депутаты нашли замену коллеге, ставшему министром в новом правительстве РФ

Депутаты тюменской областной думы избрали временно исполняющего обязанности председателя комитета по социальной политике. Должность освободилась после назначения Валерия Фалькова министром науки и высшего образования России.

Члены комитета большинством голосов избрали врио председателя Николая Яшкина. Избрание нового председателя комитета состоится после официального сложения Валерием Фальковым депутатских полномочий, сообщила пресс-служба тюменской областной думы.

На внеочередном заседании комитета по социальной политике присутствовали председатель облдумы Сергей Корепанов и его заместитель Виктор Рейн. «В феврале состоится очередное заседание регионального парламента и необходимо, чтобы кто-то из депутатов комитета отвечал за его подготовку и докладывал на заседании Думы», – объяснил необходимость избрания врио председателя «социального» комитета спикер областной думы.

Депутат от «Единой России», ректор ТюмГУ Валерий Фальков был назначен министром науки и высшего образования РФ 21 января. Ранее Фальков был включен в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию. До назначения Фалькова министром источники «Нового дня» называли его наиболее вероятным кандидатом на должность первого заместителя губернатора Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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