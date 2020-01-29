Руководитель пресс-службы областной полиции ушла с должности

Руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик покинула должность. О переводе в другой регион Новик сообщила на своей странице в «Фейсбуке» в среду, 29 января.

«Дорогие мои друзья! Сегодня мой последний день в статусе пресс-секретаря УМВД России по Тюменской области. Впереди новый регион, новые масштабные задачи. Сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что служба в тюменской регионе стала одним из самых насыщенных периодов в моей жизни», – написала Новик. Место своей будущей работы Светлана Новик «Новому дню» раскрывать не стала, сказав лишь, что продолжит службу в другом регионе и также будет заниматься связями с общественностью.

Новик выразила признательность руководству УМВД, коллегам, «членам общественного совета всех созывов, пресс-службистам и журналистам». Исполняющим обязанности руководителя Отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области (так официально называется пресс-служба полицейского главка) назначен Антон Каморников, заместитель Светланы Новик.

Как писал «Новый день», ранее в УМВД региона сменился начальник. Генерал Юрий Алтынов добровольно ушел в отставку, после чего против него было возбуждено уголовное дело по трем эпизодам получения взятки, полицейский был помещен под домашний арест. На место Алтынова указом президента от 25 декабря был назначен экс-начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец.

Тюмень, служба информации

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