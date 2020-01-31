Новый руководитель тюменской полиции потребовал от подчиненных повесить в кабинетах портреты Путина и Колокольцева

Тюменских полицейских обязали повесить в свои кабинеты портреты президента Владимира Путина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Приказ подписал начальник управления по работе с личным составом Александр Мартиновский, сообщается в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «Вконтакте».

«Начальник УРЛС УМВД России по Тюменской области полковник Мартиновский А. В. обязал в каждый кабинет сотрудников УМВД всей области повесить фотографии нашего верховного главнокомандующего, а также министра внутренних дел Колокольцева. Естественно, вопрос, за чей счёт это производить, не ставится. Всё это будут производить сотрудники за счёт своих личных денежных средств. Говорят, что данное мероприятие нужно сделать в связи с ближайшей проверкой, и первое, на что будут обращать внимание проверяющие, так это на портреты наших главных, и, если обнаружат их отсутствие, то будут наказывать», – говорится в сообщении.

Фотографию приказа, предположительно, подписанного Мартиновским, распространил телеграм-канал «Тюменская ОМоора». В документе говорится, что указание о портретах отдал 28 января начальник УМВД региона Леонид Коломиец. Портреты должны быть размещены в кабинетах сотрудников полиции не позднее 10 февраля.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию прокомментировали кратко: «Таких указаний начальник УМВД не давал».

Леонид Коломиец был назначен начальником УМВД по Тюменской области 25 декабря. До этого он руководил УМВД по Омской области. Предшественник Коломийца на руководящем посту, генерал Юрий Алтынов, ушел в отставку с тал фигурантом уголовного дела о трех эпизодах получения взяток от тюменского предпринимателя Олега Гузенко.

Тюмень, служба информации

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