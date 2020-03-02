Губернатор Александр Моор пошел на уступки тюменским инвалидам после их голодовки

Губернатор Тюменской области Александр Моор согласился на повышение имущественного ценза для инвалидов при постановке в очередь на получение бесплатного жилья или земли. Глава региона пообещал внести в областную думу законопроект, по которому имущественный ценз будет привязан к среднерыночной стоимости квадратного метра жилья и социальной норме его площади для инвалида.

Об этом Александр Моор сообщил на внеочередном заседании областного совета по делам инвалидов, которое прошло в понедельник, 2 марта. Сейчас имущественный ценз составляет в Тюменской области 100 тыс рублей. Если инвалид владеет имуществом на большую сумму, он не имеет права на получение бесплатного жилья или земли.

Губернатор отметил, что простое повышение суммы имущественного ценза, хоть до 300 тыс рублей, хоть до 500 тыс, в любом случае вызовет споры. Вместо этого Моор предложил определять ценз по определенной формуле. Так, средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Тюменской области на 1 января 2020 года составляет 44,8 тыс рублей за квадратный метр. При этом социальная норма жилья составляет 18 кв м. на человека. Губернатор предложил перемножать эти цифры, в результате сумма имущественного ценза составит 807 тыс рублей. При наличии собственности на меньшую сумму инвалид сможет претендовать на бесплатное жилье.

Также Моор предложил не учитывать в сумме ценза собственность, необходимую для реабилитации инвалидов, в том числе автомобили для инвалидов. Совет согласился с предложением губернатора.

Встреча с представителями общественных организаций инвалидов произошла на третий день после прекращения групповой голодовки тюменских инвалидов и многодетных семей, организованной защитником прав людей с ограниченными возможностями Андреем Романовым. Романов требовал от областных властей повышения имущественного ценза и включения в очередь на жилье нуждающихся инвалидов 3 группы, а также ежегодного санаторно-курортного лечения для всех инвалидов 1 группы и детей-инвалидов. Голодовка продлилась 8 дней и закончилась после госпитализации ее организатора вечером в четверг, 27 февраля. Таким образом, несмотря на прекращение голодовки, Романову с единомышленниками удалось добиться частичного удовлетворения своих требований.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 02.03.20

Мэрия Тобольска оштрафовала подрядчиков за нарушение благоустройства при раскопках на миллионы рублей. / Тюменского судебного пристава будут судить за подлог при взыскании долгов за коммуналку. / Тюменьстат: в регионе выросли цены на бензин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»