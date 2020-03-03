Мэрия Тюмени нашла замену чиновнику, любившему летать за грибами на личном самолете

Новым руководителем МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени», бывший руководитель которого Игорь Кравченко прославился своим неудачным полетом за грибами на личном самолете, назначен Леонид Акуленко. Новый руководитель вступил в должность с понедельника, 2 марта, информация об этом размещена в системе MySeldon.

Согласно данным сайта leader-id.ru, ранее (с 2008 по 2020 год) Леонид Акуленко работал начальником управления ИС «Умный регион» ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области». Акуленко – выпускник ТюмГУ, в 2019 году он получил образование по направлению «Государственное и муниципальное управление», а в 2004 – по специальности математик-программист.

Напомним, предыдущий руководитель «Комитета по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко ушел с должности 23 января этого года. Игорь Кравченко прославился 29 августа 2018 года, когда полетел за грибами на своем самолете «Орион», не справился с управлением и упал в озеро Летнее в Нижнетавдинском районе.

В октябре 2019 года прокуратура установила, что Кравченко в нарушение закона владел 50% в уставном капитале ООО «База отдыха «Сосновый бор» в Тюмени. При этом никакой информации о передаче доли в доверительное управление общественнику обнаружить не удалось. Прокуратура Тюмени провела проверку, главе города Руслану Кухаруку надзорным ведомством было внесено представление об устранении нарушений закона.

Тюмень, Николай Бастриков

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