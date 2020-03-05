Сотрудник тюменского УФСИН нес на продажу зэкам больше 200 грамм наркотиков

Сотрудник УФСИН по Тюменской области пытался пронести и продать на территории исправительной колонии больше 200 грамм наркотиков. Младший инспектор ФКУ ИК-2 был задержан сотрудниками безопасности УФСИН, возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении в крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, утром 4 марта 2020 года 26-летний младший инспектор пытался пронести на территорию исправительной колонии номер 2 на улице Вербной в Тюмени 192 грамма синтетического наркотика и 27 граммов марихуаны, но был задержан. Наркотики сотрудник собирался продать заключенным.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении в крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, пункты «б» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие преступлению, расследование уголовного дела продолжается.

Это не первый скандал с участием сотрудников УФСИН по Тюменской области. В мае 2019 года заместитель начальника оперативного отдела ФКУ ЛИУ-19 стал фигурантом уголовного дела о получении взятки за незаконный пронос сотовых телефонов, зарядного устройства и сим-карт для отбывающих наказание осужденных.

Экс-замначальника УФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев был осужден на 2 года лишения свободы условно за превышение полномочий. В марте 2017 года Прокопьев дал указание руководству ЛИУ-19 провести закупку кур у индивидуального предпринимателя Маргановой. В результате манипуляций УФСИН недополучило 21,5 тонны потрошеных кур 2 сорта, ущерб составил 2,3 млн рублей. Предприниматель также стала фигурантом уголовного дела.

по Тюменской области было связано с несколькими скандалами. В декабре 2019 года в ЛИУ-19 УФСИН проверяла прокуратура и нашла нарушения.

В мае 2019 года заместитель начальника оперативного отдела ФКУ ЛИУ-19 стал фигурантом уголовного дела о получении взятки за незаконный пронос сотовых телефонов, зарядного устройства и сим-карт для отбывающих наказание осужденных.

В июне 2019 года тюменские следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере начальнику ФКУ ИК №1 Игорю Чурсину. По версии следствия, обвиняемый с марта 2018 года по май 2019 года ежемесячно получал от осужденного по 100 тысяч рублей за создание «комфортных» условий содержания.

Тюмень, Николай Бастриков

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