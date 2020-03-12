Губернатор Александр Моор нашел, кому передать полномочия Натальи Шевчик

Замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских покинула должность директора департамента социального развития. С четверга, 12 марта, Кузнечевских назначена освобожденным заместителем губернатора.

Распоряжение о назначении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили в пресс-службе главы региона. Кузнечевских будет координировать деятельность областных департаментов здравоохранения, социального развития, а также департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования. Ранее Ольга Кузнечевских работала заместителем губернатора и директором департамента социального развития региона.

Исполнять обязанности директора департамента социального развития будет заместитель директора Ирина Ожогина.

Отметим, что в сферу ответственности Ольги Кузнечевских вошли департаменты, которые до конца 2019 года курировала первый заместитель губернатора Наталья Шевчик. Единственным направлением, которое не будет координировать Кузнечевских – это департамент образования и науки. Таким образом, губернатор Александр Моор разделил полномочия Шевчик вместо того, чтобы назначить на ее место одного руководителя.

Как писал «Новый день», Ольга Кузнечевских в 2019 году оказалась вовлечена в скандал с участием защитника прав тюменских инвалидов Андрея Романова. Инвалид обвинил Кузнечевских в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а чиновница подала на него в суд, который проиграла.

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