Прокурор Тюменской области провел свою первую пресс-конференцию тайком от ведущих СМИ

Прокурор Тюменской области Владислав Московских провел свою первую пресс-конференцию в качестве руководителя надзорного ведомства региона. По неизвестной причине встреча с журналистами нигде не анонсировалась, на нее не были приглашены ведущие СМИ Тюменской области и УрФО, и прокурор региона общался только с некоторыми изданиями, так или иначе связанными с областным правительством.

Информация о прошедшей в четверг, 12 марта пресс-конференции прокурора Тюменской области Владислава Московских была размещена на официальном сайте надзорного ведомства. Никаких анонсов пресс-конференции прокуратура в публичном доступе не размещала, сплошной рассылки информации и встрече с журналистами также не было. При этом, как выяснили при обсуждении ситуации в соцсетях работники уральских СМИ, шанса задать вопросы Московских оказались лишены издания РИА «Новый день», РИА «URA.Ru», «РБК Тюмень», 72.ru, «Znak.com», «ФедералПресс», «Нашгород.ру», «Тюмень PRO», «Тюменская губерния» (список не полный).

Во встрече с прокурором области присутствовали журналисты двух телекомпаний и нескольких интернет-СМИ, связанных с правительством Тюменской области.

Получить комментарий, почему на первую пресс-конференцию прокурора Тюменской области пригласили лишь «избранные» СМИ, не удалось. Телефон пресс-службы надзорного ведомства не отвечал.

Редакция «Нового дня» сожалеет, что, по не зависящим от нее причинам, оказалась лишена возможности задать прокурору Владиславу Московских вопросы, имеющие важное общественное значение. Среди них: «В связи с чем «застопорилось» расследование уголовного дела о хищениях в медицинском центре «Медицинский город»?», «Как продвигается следствие по делу о причинении ущерба на 2,3 млрд рублей Абалакскому заказнику?» и ряд других. Как писал «Новый день», основаниями для возбуждения этих и других громких дел стали именно проверки прокуратуры, проведенные, впрочем, до назначения на должность Владислава Московских.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 12.03.20

В Тюмени вдвое выросла киберпреступность. / Грабителя банка «Открытие» отправили в колонию строгого режима. / Губернатор Александр Моор нашел, кому передать полномочия Натальи Шевчик. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»