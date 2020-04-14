Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвал верующих не ходить на Пасху в храмы, а молиться дома, чтобы не рисковать здоровьем в условиях «коронавирусного» карантина. Трансляция торжественного богослужения будет организована на региональном телеканале «Тюменское время».

Видеопризыв к верующим поберечь здоровье митрополия разместила на своем официальном сайте. «Я всех вас призываю к совместной молитве, чтобы мы не покидали дом и были в самоизоляции, – сказал митрополит Димитрий. – Одновременно будем молиться: духовенство в храме, а вы в доме – и ваш дом станет церковью. Поэтому призываю вас на совместную молитву во время прямых трансляций важных богослужений». Во вторник, 14 апреля поручение организовать видеотрансляции торжественных богослужений на Пасху дал регионам УрФО полпред президента Николай Цуканов.

Ранее ишимский епископ Евтихий Курочкин на своей странице в соцсети «Вконтакте» возмутился введенными в регионе ограничениями передвижения для граждан, назвав его «вредительством». Авторов запрета торжественного Пасхального богослужения для прихожан Курочкин назвал «губителями нации». Курочкин известен своей критикой священников, демонстрирующих свое благосостояние в то время, когда доходы прихожан уменьшаются. В 2018 году перед президентскими выборами он обвинил Владимира Путина в кощунстве. Иерарх завил, что не будет голосовать за Путина.

Режим повышенной готовности (фактически – карантин) был объявлен в Тюменской области на срок до 30 апреля. Была приостановлена работа большого числа предприятий, полностью закрыты места общего пользования, развлекательные заведения, рестораны, бары, клубы, кинотеатры, скверы, набережные, детские площадки. В понедельник, 13 апреля части предприятий областные власти разрешили вернуться к работе.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.04.20

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