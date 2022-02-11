Власти Тюмени заявили, что не считают острой проблему бездомных собак

Власти Тюмени не считают острой проблему бездомных собак. Об этом заявил замглавы города, директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев во время посещения приюта для животных.

«Семен Александрович отметил, что проблема безнадзорных животных в нашем городе не стоит так остро, как в некоторых других регионах России. Созданная в 2012 году система отлова и содержания не позволяет допускать трагических случаев, которые недавно вызвали большой общественный резонанс», – сообщает пресс-служба мэрии.

Между тем, в соцсетях горожане регулярно пишут о том, что в Тюмени бездомные собаки сбиваются в стаи и нападают на жителей. В январе следственный комитет начал проверку информации о стае бродячих псов, которые угрожают детям возле клуба детского творчества в центре города. Также регулярно страдают от собак жители поселков под Тюменью. То и дело прокуратура через суд заставляет чиновников выплачивать компенсации людям, покусанным животными.

На этой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор признал, что действующая в России система обращения с бродячими животными не эффективна и не обеспечивает безопасность граждан.

«Решить проблему можно только установив обязательное чипирование животных, их индивидуализацию. И самое главное – нужно, чтобы у владельцев была очень строгая ответственность, – сказал Моор в ходе пресс-конференции. – Животные откуда на улице берутся? Либо они убежали из дома, либо их выбросили на улицу. Надо сделать так, чтобы владелец, не должным образом выполняющий свои обязанности, возмещал государству расходы на отлов и платил штраф. Тогда люди начнут чувствовать ответственность, на улицах станет меньше бездомных».

Напомним, вслед за северными соседями Тюмень потребовала ужесточить закон об обращении с животными. На прошлой неделе депутаты гордумы подготовили проект изменений в федеральное законодательство.

Тюмень, Ольга Федорова

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