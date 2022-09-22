Стало известно имя нового спикера тюменской облдумы

Тюменские единороссы предложили Фуата Сайфитдинова на должность спикера областной думы. Тайное голосование прошло сегодня, 22 сентября, на президиуме регионального политсовета реготделения партии «Единая Россия». Об этом сообщили в тюменском правительстве. Участие в заседании принял губернатор, член Высшего совета ЕР Александр Моор.

Фуат Сайфитдинов – член фракции единороссов, зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам. Кандидат социологических наук, Почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области. Тайное голосование по выборам нового спикера пройдет в тюменской облдуме завтра, 23 сентября. Однако с учетом того, что большинство депутатов представляют «Единую Россию», уже сегодня можно с уверенностью сказать, что председателем станет 72-летний Фуат Сайфитдинов.

Напомним, бывший спикер Сергей Корепанов скончался 28 июня 2022 года на 75-ом году жизни. Сегодня депутаты приняли решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий и освобождении его от должности председателя думы.

Тюмень, Ольга Федорова

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