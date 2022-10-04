Дело Бережного направили в Верховный Суд

Тюменский областной суд направил уголовное дело в отношении Виталия Бережного в Верховный Суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Об этом 4 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Напомним, 14 сентября судья Наталья Жукова, которая рассматривала дело Виталия Бережного (обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки) в Тюмени, заявила самоотвод. Кроме этого, сестра убитой попросила об изменении территориальной подсудности. Это было сделано для того, чтобы перенести судебный процесс в другой регион, где жители и судьи еще не осведомлены о деталях уголовного дела, не сформировали (в отличии от тюменцев) о подозреваемом никакого мнения и смогут беспристрастно участвовать в судопроизводстве.

Ранее Тюменский областной суд, в котором рассматривалось дело, столкнулся со сложностями во время попытки сформировать вторую коллегию присяжных. Первую распустили после информационного скандала. Во время суда в анонимных телеграм-каналах появилась информация, что присяжные оправдали Виталия Бережного. Потом в прессу и соцмедиа была вкинута информация о том, что вердикт якобы раньше установленного срока раскрыла одна из присяжных.

Тюмень, Ольга Федорова

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