Суд над Виталием Бережным хотят перенести из Тюмени в другой регион

Судья Наталья Жукова, которая рассматривает уголовное дело Виталия Бережного в Тюмени, заявила самоотвод. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области. «Сегодня в судебном заседании рассмотрено ходатайство потерпевшей об изменении территориальной подсудности, а также самоотвод, заявленный судьей Натальей Жуковой. Для рассмотрения ходатайства судьи о самоотводе и ходатайства потерпевшей об изменении территориальной подсудности, уголовное дело направлено председателю Тюменского областного суда», – заявили в пресс-службе.

Как рассказали «Новому Дню» источники в силовых структурах, ходатайство от сестры убитой девочки и самоотвод были поданы для того, чтобы перенести судебный процесс в другой регион, где жители и судьи еще не осведомлены о деталях уголовного дела, не сформировали (в отличии от тюменцев) о подозреваемом никакого мнения и поэтому смогут беспристрастно участвовать в судопроизводстве.

Виталию Бережному, который обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве 8-летней девочки, сегодня продлили меру пресечения в виде заключение под стражу до 20 декабря 2022 года.

Тюменский областной суд, в котором рассматривалось дело, столкнулся со сложностями во время попытки сформировать вторую коллегию присяжных. Первую распустили после информационного скандала. Во время суда в анонимных телеграм-каналах появилась информация, что присяжные оправдали Виталия Бережного. Потом в прессу и соцмедиа была вкинута информация о том, что вердикт якобы раньше установленного срока раскрыла одна из присяжных.

Тюмень, Ольга Федорова

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