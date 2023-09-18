Рентабельность – 250%: фермер рассказала, как санкции помогли развитию цветоводства

После того как в Россию был ограничен ввоз срезанных цветов и посадочного материала, многие цветочные студии на 80% заменили свой ассортимент местными цветами. Рентабельность цветоводства существенно выросла. Мы поговорили с хозяйкой фермы из Тюменской области Анастасией Ефимовой, которая рассказала об особенностях своего красивого бизнеса.

Сейчас в России всего около 500 ферм по сезонному выращиванию местных цветов. Первая из них появилась в 2014 году, а ферма «Далия» в 2019 году стала первой в Тюменской области. Она находится в поселке Лесозаводский. Раньше здесь стоял дом, построенный прадедом Анастасии Ефимовой, в котором выросло несколько поколений. Но дом сгорел, уцелели лишь надворные постройки и огород. И девушка 4 года назад решила посадить здесь свою первую грядку георгинов, а уже через год превратила родной дом в цветочную ферму в 50 соток, где сегодня растет более 40 видов культур.

«Наша семья всегда что-то выращивала, и, конечно, всегда для души были цветы. В 2019 году я, будучи в декрете, переехала сюда. В то время моя мама узнала о цветочном фермерстве и мы решили попробовать. В обустройство и посадочный материал на первом этапе вложили 600 тысяч рублей. Ферму развиваем до сих пор. Суммарно с 2020 года инвестировали более 1,7 млн рублей, – рассказала Анастасия Ефимова. – Рентабельность цветочного производства составляет 250%. Когда мы начинали, в 2019 году, нас не воспринимали всерьез. Сегодня спрос вырос. Санкции, сложности со ввозом импортных цветов сыграли нам на руку. На нас стали обращать внимание, да и флористы распробовали. Многие студии на 80% заменили свой ассортимент местным цветком. Сейчас мы работаем с топовыми студиями Тюменской области и ХМАО. Поставляем 15 тысяч стеблей георгин в год».

Санкции, которые с одной стороны помогли отечественному цветочному бизнесу, с другой стороны добавили проблем. Раньше цветочники покупали семена в Америке, а клубни – в Голландии. Но сейчас это невозможно.

«Теперь будем вывозить на собственной базе (мы перепробовали 50-70 сортов и нашли свой идеальный костяк, теперь важно его сохранить). Клубни теперь можно купить у фермеров в России. Семена – это самосбор. Мы научились это делать. Для однолетних гибридов семена не собрать, покупаем у отечественных фасовщиков. Правда, они продают только крупными партиями, не все могут позволить себе заказать партию на 500 тысяч. В прошлом году космея стоила 27 рублей за семечко, два года назад на эти деньги можно было купить упаковку», – поделилась Анастасия.

Георгины – одни из основных цветов на ферме. Но это – не те цветы, которые мы привыкли видеть «в огороде у бабушки». Срезочные сорта – это продукты с высокой стойкостью, они интересны с точки зрения формы и цвета, и востребованы у флористов. Кроме георгинов, популярны пионы, но у них короткий срок цветения. Еще цветочные студии любят заказывать антирринум (львиный зев), гладиолусы, подсолнухи, скабиозу, космею, циннию, злаки.

«Начинать фермерам я бы рекомендовала с антирринумов. Не такие популярные, но простые – космея, цинния, подсолнух, амарант. А вот георгины для опытных. Зато на них всегда есть спрос, они у нас проданы еще даже до цветения. Основная задача: решить вопрос хранения клубней. «И вы знаете, попробовав все варианты, могу экспертно сказать: лучше старого доброго подполья ничего нет», – говорит Анастасия Ефимова.

На своей ферме Анастасия не только выращивает цветы, но еще развивает новый вид туризма – флоротуризм. За 2022-2023 годы ее ферму посетили 60 человек. А еще предприниматель решила в онлайн-формате обучать цветочному фермерству, в перспективе проект может перейти и в офлайн.

Для цветочных ферм есть меры государственной поддержки. Например, цветоводы могут воспользоваться льготными инвестиционными кредитами на строительство тепличных комплексов на срок от 2 до 8 лет, либо «короткими» кредитами на срок до 1 года. А Анастасия, например, участвовала в «Школе фермера», и после окончания ее получила безвозмездный грант в 100 тысяч рублей от Россельхозбанка. Фермер потратила его на ремонт теплиц.

Подробности – в видео на нашем канале.

Тюмень, Анастасия Истомина

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