Суд Сургута вынес приговор семье наркосбытчиков из Приморья / Полицейские изъяли у злоумышленников около 2 кг зелья

Публикации за 07.02.17

Сургутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супружеской пары, прибывшей в Югру из Приморья. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по автономному округу, супруги признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Суд установил, что подсудимые в августе 2015 года, получив в Свердловской области от неустановленного лица около 2 килограммов наркотиков, перевезли их на автомобиле в Сургут с целью сбыта. Часть наркотиков они разместили в тайнике, другую часть хранили при себе, а также по месту жительства. Связь с неустановленным лицом поддерживалась через «Интернет».

В сентябре 2015 года в результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий наркосбытчики были задержаны, наркотические средства изъяты из незаконного оборота. Суд, с учетом позиции прокурора, назначил одному из виновных наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другой – в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении неустановленного лица материалы выделены в отдельное производство.

Сургут, Иван Гридин

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