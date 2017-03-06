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Публикации за 06.03.17

Украинец отсидит 9 лет за торговлю наркотиками в Сургуте

Украинец отсидит 9 лет за торговлю наркотиками в Сургуте

Сургутский городской суд вынес приговор 24-летнему гражданину Украины. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, суд установил, что подсудимый в сентябре 2016 года прибыл в Сургут для сбыта наркотиков синтетического и растительного происхождения через интернет. Получив от неустановленного лица партию наркотиков, он расфасовал их и хранил при себе для размещения в «тайниках-закладках».

Однако распродать партию зелья он не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции. Наркотические средства были изъяты из незаконного оборота. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал наркосбытчика виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сургут, Иван Гридин

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