Фонд «Жилище» Советского района Югры задолжал застройщикам 169,6 млн рублей

Публикации за 09.03.17

Муниципальный фонд развития жилищного строительства Советского района Югры «Жилище» нарушил права предпринимателей, не оплатив выполненные ими работы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры автономного округа, кредиторская задолженность фонда перед 32 коммерческими организациями – подрядчиками и поставщиками по ранее заключенным контрактам – составляет 169,6 млн рублей.

В надзорном ведомстве также отметили, что финансово-хозяйственную деятельность фонд не осуществляет, каким-либо имуществом, за счет которого возможно удовлетворение требований кредиторов, организация не обладает.

Учитывая, что образовавшаяся перед предпринимателями задолженность фонда способна оказать негативное воздействие на экономическую стабильность региона, в том числе привести к невыплате заработной платы на предприятиях, прокуратура округа направила в адрес главы Советского района представление с требованием устранить нарушения закона. Результат рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.03.17

В Нефтеюганском районе Honda влетела под КамАЗ (ФОТО). / Югорское предприятие уклонилось от уплаты 30 млн рублей налогов. / В Югре убийцы-разбойники получили пожизненное и 9,5 лет колонии. Они расстреляли, а потом ограбили бизнесмена из Берёзово и его семью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»