Замглавы Радужного попалась на взятке

Публикации за 16.03.17

В Югре по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о получении взятки заместителем главы города Радужный. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры автономного округа, в ходе проверки установлено, что замглавы муниципалитета в ноябре 2016 года получила от местного жителя 20 тыс. рублей за оказание содействия в приобретении в собственность администрацией его квартиры.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки» (ч.1 ст.290 УК РФ). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратурой. Ранее сообщалось, что по представлению надзорного ведомства трудовой договор с чиновницей был расторгнут в связи с утратой доверия.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 15.03.17

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