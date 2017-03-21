В Югре глава поселения зарабатывал, прогуливая работу

Публикации за 21.03.17

В Югре завершилось расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения Сибирский (Ханты-Мансийский район). Его обвиняют в совершении восьми эпизодов мошенничества, совершенных с использованием служебного положения и трех случаев служебного подлога (ч.3 ст.159, ч.1 ст.292 УК РФ).

Следователи установили, что обвиняемый в разные периоды 2011-2015 годов неоднократно отсутствовал на работе без уважительных причин, не исполнял свои должностные обязанности и вводил своих коллег в заблуждение относительно своего нахождения на рабочем месте. При этом, он утверждал табели рабочего времени, на основании которых ему в полном объеме оплачивались дни его отсутствия. В общей сложности, обвиняемый неправомерно получил более 140 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база и после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что в ходе следствия обвиняемый добровольно и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.03.17

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