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Югра

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Публикации за 26.04.17

В югорской тайге убиты два человека, еще двое госпитализированы

В югорской тайге убиты два человека, еще двое госпитализированы

Следователи СКР устанавливают обстоятельства поножовщины в Советском районе Югры. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, вчера, 25 апреля, в Югорский межрайонный следственный отдел поступило сообщение, что в 70 километрах от поселка Таёжный, обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Кроме этого, с данного участка местности в Югорскую горбольницу вертолетом были доставлены еще двое мужчин с ножевыми ранениями. В настоящее время они находятся в реанимации. Раненые и погибшие – охотники. По данным местных СМИ, силовики установили их личности – это жители Советского района, мужчины 1961, 1967, 1965 годов рождения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая следователем Югорского межрайонного следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников пострадавших, лечащего врача и пилота вертолета.

В УМВД по ХМАО-Югре уточнили, что трагедия произошла вблизи одного из родовых угодий, в районе реки Тапсуй, в 70 километрах от поселка Таежный.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.04.17

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