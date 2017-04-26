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Югра

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Публикации за 26.04.17

Появились подробности кровавой бойни в Югре (ФОТО)
Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

Появились подробности кровавой бойни в Югре (ФОТО)

Сотрудники Югорского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство более двух лиц (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ.

Как писал «Новый День», 25 апреля на заимке, расположенной в 70 километрах от поселка Таёжный Советского района, обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Кроме этого, с этого же места в Югорскую горбольницу вертолетом были доставлены еще двое мужчин с ножевыми ранениями.

Новый День: Появились подробности кровавой бойни в Югре (ФОТО)

Следователи выяснили, что 24 апреля на заимку, охраняемую сторожем, прибыл ее владелец с двумя приятелями. Вечером мужчины совместно распивали спиртное, однако между хозяином заимки и сторожем произошла ссора, после которой последний ушел ночевать в сторожку, а остальные мужчины легли спать в доме.

По предварительным данным, около 3:00 сторож, вооружившись ружьем и ножом, вернулся в дом и начал стрелять в сторону мужчин произвел выстрелы в сторону мужчин. Они попытались отобрать ружье у сторожа, тогда тот выхватил нож и нанес им ранения. Вместе с тем, по предварительным данным, один из раненых заполучил ружье и выстрелил в сторожа. Позже по спутниковой связи выжившие вызвали помощь.

Новый День: Появились подробности кровавой бойни в Югре (ФОТО)

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая следователем Югорского межрайонного следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.04.17

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