Югорчанин получил 9,5 лет «строгача» за попытку сбыть 20 кг «синтетики»

Публикации за 05.05.17

Сургутский городской суд вынес приговор жителю Нижневартовска по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.3 ст.30- ч.5 ст.228.1 УК РФ ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в суде было установлено, что с января 2016 года подсудимый, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осуществлял продажу синтетических наркотиков с возможностью их приобретения через систему тайников на территории Сургута.

Однако его незаконная деятельность была пресечена в июне 2016 года сотрудниками полиции, которые при задержании обнаружили при нем, а также в ходе обыска квартиры более 20 килограммов наркотиков.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал наркосбытчика виновным и назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 03.05.17

«Киллер» «Аэродромдорстроя» из Югры зашел на дорожный рынок Свердловской области. / В Югре суд отправил на 4 года в колонию похитителя нефти. / В Сургуте секция школьного забора рухнула на мальчика. Школьник госпитализирован, следователи проводят проверку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»