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Югра

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Публикации за 05.05.17

Югорчанин получил 9,5 лет «строгача» за попытку сбыть 20 кг «синтетики»

Югорчанин получил 9,5 лет «строгача» за попытку сбыть 20 кг «синтетики»

Сургутский городской суд вынес приговор жителю Нижневартовска по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.3 ст.30- ч.5 ст.228.1 УК РФ ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в суде было установлено, что с января 2016 года подсудимый, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осуществлял продажу синтетических наркотиков с возможностью их приобретения через систему тайников на территории Сургута.

Однако его незаконная деятельность была пресечена в июне 2016 года сотрудниками полиции, которые при задержании обнаружили при нем, а также в ходе обыска квартиры более 20 килограммов наркотиков.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал наркосбытчика виновным и назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Сургут, Иван Гридин

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