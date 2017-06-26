Житель Томска ответит за попытку сбыть более 1 кг «синтетики» в Сургуте

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего уроженца Томска. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

По версии следствия обвиняемый, находясь на территории Сургута, он получил от неустановленного лица наркотическое средство синтетического происхождения, которые намеревался сбыть путем осуществления «закладок» в тайники. Однако вскоре он был задержан правоохранителями.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты синтетические наркотические вещества массой более 1 кг, которые обвиняемый хранил при себе, а также по месту проживания. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Иван Гридин

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