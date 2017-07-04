В Сургуте братья-наркоторговцы получили 20 лет «строгача» на двоих

В Сургуте к длительным срокам лишения свободы осуждены двое наркоторговцев Сергея и Антона Плаксиных. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, суд признал их виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).

Гособвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что октябре 2015 года братья Плаксины приобрели наркотики для сбыта наркозависимым лицам в Сургуте. Однако свой преступный умысел довести до конца не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.

Суд признал братьев виновными и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Сургут, Иван Гридин

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