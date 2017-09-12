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Югра

Семеро украинцев ответят в суде за наркоторговлю в Югре

Семеро украинцев ответят в суде за наркоторговлю в Югре

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи граждан Украины. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО-Югры, иностранцев обвиняют незаконном сбыте наркотиков, совершенном с использованием электронных или телекоммуникационных сетей, организованный группой, в крупном размере, а также в покушение на сбыт наркотиков с использованием электронных сетей, группой лиц, в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Следствие установило, что с февраля 2016 года по январь 2017 года обвиняемые занимались сбытом наркотиков на территории автономного округа. Для этого один из обвиняемых по указанию руководителя группы, чья личность не установлена, получал через тайник в Сургуте наркотики. В дальнейшем остальные обвиняемые расфасовывали наркотики на более мелкие, удобные для сбыта, партии. Злоумышленники также оборудовали ряд тайников с «закладками» на территории города, адреса которых передавали неустановленным лицам, входящим в состав организованной группы.

В январе 2017 года преступную деятельность наркосбытчиков пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято около 3 килограммов наркотических средств. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Иван Гридин

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