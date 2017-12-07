Чем обернется для Тюмени игра в монополию на рынке теплоснабжения – заскучавшие на Урале олигархи решили выгодно вернуться на родину

В Тюмени активно идет формирование единой теплоснабжающей компании. Точнее, таковая уже была создана, однако в середине декабря АО «Уральская теплосетевая компания» лишилась статуса ЕТО – вместо нее на рынок выводят нового игрока. При этом лицо его хорошо знакомо жителям столицы Западной Сибири. Еще в начале этого года «Корпорация СТС» и ПАО «Фортум» решили объединить бренды – «Тепло Тюмени» и УТСК. Новое совместное предприятие получило название «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания», она и будет заявляться в Минэнергетики РФ на получение статуса единой теплоснабжающей компании.

В самом этом факте нет ничего необычного – ЕТО создаются по всей России. Таковы требования законодательства. Чтобы создавать в городах новые схемы теплоснабжения, более безопасные и более эффективные, требуется, чтобы в этом процессе были задействованы не только местные власти, но и ЕТО. Куда больше вопросов к тому, кто именно создает ЕТО.

Известно, что ПАО «Фортум» имеет иностранные корни. В марте 2008 предприятие приобрел финский энергетический концерн Fortum. Штаб-квартира ПАО находится в Челябинске. И, кстати, на Южном Урале, точно так же как и в Тюмени, идет формирование ЕТО на основе финской дочки. Местные эксперты рынка уже не раз предупреждали об опасностях появления монополии. Тем более – иностранной. «Власти наделены обязанностью по обеспечению жителей теплоснабжением. Но не может администрация города контролировать тепло в домах через Финляндию», – подчеркивал председатель Объединения управляющих многоквартирными домами Южного Урала Владимир Кудряшов.

О том же говорили и его коллеги. «Если ЕТО станет компания, имеющая собственные энергогенерирующие мощности, на рынке будет создана монополия. Но на примере Крыма мы с вами убедились, чем может закончиться монополия иностранной компании на рынке энергетики. Стремление к монополии компании со 100%-ной иностранной собственностью недопустимо», – ранее заявлял «Новому Дню» исполнительный директор организации «Жилье и право» Владимир Деняев.

Но если в Челябинске воспротивились иностранцам, то в Тюмени процесс проходит более спокойно – возможно, благодаря тому, что в новое совместное предприятие, которое претендует на статус ЕТО, вошли тюменские энергетики. Упомянутая выше «Корпорация СТС» принадлежит олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву. Правда, основная сфера интересов компании – это электроэнергетика, но, потерпев неудачу в Свердловской области (структурные подразделения компании пытались установить контроль над энергоактивами в регионе во время первого срока губернатора Евгения Куйвашева), сосредоточились на Западной Сибири, откуда и пришли. Правда, сосредоточенность не гарантирует качество для конечных потребителей – то есть собственно жителей Тюмени. И местные, и тем паче финские энергетики, далеки от проблем горожан, которые то останутся без горячей воды, то обварятся кипятком из-за внезапного порыва сетей.

Трагедии, связанные с теплоснабжением, нет-нет да случаются в столице Западной Сибири. Так, в прошлом году там умерла 10-летняя девочка. Она возвращалась из школы домой по улице Голышева и угодила в яму с кипятком, образовавшуюся из-за порыва трубы с ГВС. Ребенку помогли выбраться прохожие, в состоянии болевого шока девочка даже дошла до дома, откуда была срочно госпитализирована с ожогами 35% тела. Врачи около двух недель боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью». Позднее его переквалифицировали – дело ушло в суд уже по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». «Тепло Тюмени» (читай – «Корпорация СТС»), которому принадлежит злосчастная теплотрасса, конечно, выплатило определенную сумму родителям школьницы, но вряд ли деньги компенсировали горечь от потери ребенка.

Увы, эта трагедия не была последней. В результате проведения испытаний теплосетей силами УТСК (ПАО «Фортум») весной этого года в городе произошло несколько порывов. По сообщению портала Tumix, пятеро тюменцев получили ожоги различной степени.

Уже нынешней зимой на улице Широтной произошла еще одна коммунальная авария, оставившая без отопления несколько домов. Страшнее всего, что в ЧП снова пострадал ребенок – 9-летний мальчик получил ожог ноги, поскольку, по неподтвержденным пока данным, место порыва не было огорожено. По данному факту также проводится проверка силами местного управления СКР. Представители теплопоставщика – УСТЭК (то есть уже совместного предприятия «Фортума» и «Корпорации СТС») – от комментариев СМИ воздержались.

Ситуация с теплосетями Тюмени сейчас оставляет желать лучшего. Появление монополиста, который взял в управление все коммуникации, на состоянии последних никак не отразилось – местные власти признают, что порывы продолжаются. В этой связи нельзя исключать сценарий, по которому уже развивалась ситуация во многих городах России и по которому может пойти и УСТЭК – объявить, что сети находятся в плачевном состоянии, поэтому необходимо внести инвестнадбавку в тариф.

«Порывы возможны, наша задача снизить количество таких аварий до минимума. Но даже тогда, когда эта задача будет решена, все равно возможны возникновение порывов. В Тюмени более 700 км только муниципальных тепловых сетей и невозможно сделать так, чтобы на них вообще не было аварий, такого не бывает ни в одном городе. Компании УСТЭК, которая теперь эксплуатирует и муниципальные, и центральные сети, им есть над чем работать в этом плане: в скорости реакции и скорости устранения инцидентов. Здесь нужно усиливать эту работу», – говорил порталу «Tumix» заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

Тюмень, Екатеринбург, Елена Сычева

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