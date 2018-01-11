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Четверг, 11 января 2018, 16:41 мск

Югра

В Мегионе экс-чиновник ответит за злоупотребление на 3 млн рублей

В Мегионе перед судом предстанет бывший руководитель муниципального предприятия «Тепловодоканал». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его обвиняют в «злоупотребление полномочиями» (ч.1 ст.201 УК РФ). Установлено, что в августе 2015 года обвиняемый, являясь генеральным директором муниципального предприятия, заключил договоры подряда с ООО «Технострой» на выполнение работы по ремонту теплотрассы в посёлке Высокий. Фактически данные работы проводились силами и за счет средств МУП «Тепловодоканал». В дальнейшем обвиняемый подписал фиктивные акты приемки передачи выполненных работ, на основании которых фирма «Технострой» получила почти 3 млн рублей. В результате незаконных действий чиновника муниципалитету нанесен материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мегион, Иван Гридин

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