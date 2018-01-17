В Югре чиновник отделался штрафом за взятку в миллион

Судья Лангепасского городского суда огласил весьма мягкий, по мнению наблюдателей, приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя градоначальника. В пресс-службе суда рассказали, что экс-чиновник, занимая должность главы администрации Лангепаса, получил 1 млн рублей от руководителя частной компании за общее покровительство и попустительство по службе.

Стоит отметить, что в ходе предлварительного следствия в отношении чиновника было выдвинуто обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). В ходе судебного разбирательства данное обвинение не нашло своего подтверждения, и экс-чиновник был по предъявленному обвинению оправдан.

Суд признал его виновным во взяточничестве (ч.5 ст.290 УК РФ) и назначил наказание в виде штрафа в 3 млн рублей с лишением права занимать должности на муниципальной службе в течении 2 лет. В соответствии с Уголовным кодексом (ч.5 ст.72 УК РФ), экс-чиновнику был снижен штраф – до 2,5 млн рублей. Взяточника освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение десяти суток, уточнили в суде.

Лангепас, Иван Гридин

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