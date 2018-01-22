Коррупционер из администрации Радужного отделалась штрафом

В Радужном вынесен приговор в отношении бывшего заместителя главы городской администрации. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора бывшему чиновнику. Женщина признана виновной в получении взяток (ч.1 ст.290 и п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Установлено, что подсудимая получила от жительницы Радужного взятку в размере 20 тысяч рублей за содействие в приобретении муниципалитетом квартиры, принадлежащей сыну взяткодателя. Кроме этого, она получила от руководителя управляющей компании взятку в размере 250 тысяч рублей за оказание содействия в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для управляющей компании.

Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности сроком на 3 года. Стоит отметить, что приговор суда в законную силу не вступил.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 22.01.18

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