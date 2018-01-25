В Екатеринбурге поймали беглого чиновника из Югры по подозрению в казнокрадстве

Следователи СКР задержали бывшего главу Советского района Югры Сергея Удинцева. Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено в декабре 2017 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, его подозревают в хищении чужого имущества, вверенного виновному (ч.4 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2013 года по январь 2014 года подозреваемый, являясь главой Советского района, похитил из бюджета муниципалитета более 21 млн рублей, предназначенных для строительства. Следователи считают, что подозреваемый организовал перечисление денежных средств из бюджета на расчетный счет Фонда «Жилище», учредителем которого является администрация Советского района.

Затем путем угроз и уговоров он потребовал от исполнительного директора Фонда перечислить деньги на расчетный счет ООО «Отделстрой», откуда деньги были перечислены на счет аффилированной компании. Таким образом, бюджету Советского района причинен ущерб на сумму более 21 млн рублей.

Учитывая, что по месту регистрации подозреваемый не проживал, на допросы к следователям не являлся, он был объявлен в розыск. 22 января 2018 года сотрудники полиции установили, что подозреваемый находится в Екатеринбурге. Подозреваемому вручили обязательство о явке к следователю.

Сегодня экс-чиновник был задержан на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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