В Сургуте две экс-чиновницы и юрист ответят в суде за взятки и злоупотребления

Сургутские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудниц администрации города. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.1 ст.285 и п.«а, в» ч.5 ст.290 УК РФ). Обвиняемым по данному уголовному делу также является директор юридической фирмы ООО «Фемида», которая выступила посредником в передаче взятки (п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ). Кроме этого ей вменяется пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.5 ст.33, ч.1 ст.285 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что обвиняемые вступили между собой в сговор, целью которого стало получение от жительницы Сургута денег за совершение в ее пользу законных действий по выводу нежилого помещения в жилое и заключению дополнительного соглашения к договору социального найма.

В феврале 2017 года директор юрфирмы получила от женщины взятку в размере 500 тысяч рублей. Из указанной суммы 125 тысяч она оставила себе, а оставшиеся 375 тысяч рублей передала одной из сотрудниц администрации, которая намеревалась разделить их со своей коллегой.

Кроме того, в ходе расследования вышеуказанного преступления установлено, что осенью 2016 года указанные чиновницы получили через посредников взятки на общую сумму 1 млн рублей за решение вопросов, связанных с оформлением недвижимости, принадлежащей администрации города. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Иван Гридин

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