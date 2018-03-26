Москвич с товарищем приехали в Сургут, чтобы убить экс-жену и ее сожителя

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30 п.«а, ж» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По данным следствия, 34-летний житель Москвы задумал убить свою экс-супругу и ее сожителя, проживающих в Сургуте. Помочь в этом он попросил своего друга. Они вооружились пистолетом и патронами к нему. Под предлогом переместить автомобиль из Москвы в Сургут подозреваемые привлекли к реализации плана еще одного мужчину, но ставить его в известность о намерении совершить убийство они не стали.

16 марта втроем они прибыли в Сургут, где стали наблюдать за передвижением женщины, чтобы выяснить адреса проживания последней и круг ее общения. Кроме этого подозреваемые привлекли к совершению преступления родственника женщины, так же проживающего в Сургуте. Утром 24 марта они проникли в квартиру, расположенную в доме №40 по улице Профсоюзов, где находились женщина, ее сожитель, а также их знакомая – хозяйка квартиры.

Сначала подозреваемые избили женщин, а потом и мужчину, в том числе используя молоток, а затем выстрелили в него из пистолета в голову. В это время женщины спрыгнули из окна второго этажа и, остановив проезжавший автомобиль, уехали с места преступления, одновременно вызвав полицию.

Подумав, что потерпевший от полученного ранения скончался, подозреваемые скрылись с места преступления, но силовикам удалось их быстро задержать. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Потерпевший получил ранение щеки, многочисленные переломы костей лица, мужчина госпитализирован, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Женщины так же проходят лечение в больнице.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 26.03.18

В Нижневартовском районе при столкновении «Лады» и КамАЗа погибли двое. / Якушев собирает срочное совещание из-за ЧП в Кемерово. Кобылкин и Комарова выразили соболезнования. / Ну, это же не «майбах». Тюменское село купило роскошный автомобиль. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»