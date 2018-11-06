При обрушении моста в Югре погибли тюменцы

При обрушении моста в Югре погибли два тюменца – жители Вагайского и Уватского районов. По данным портала 72.ру, это 53-летний Виктор Случаев и 38-летний Геннадий Землин. Еще семь человек получили различные травмы.

«Четыре человека в состоянии средней тяжести. Лечение продолжают в окружной больнице Нефтеюганска. Трое переведены и находятся под наблюдением врачей в травматологическом центре в Сургуте. Ночью двоим были проведены операции из-за полученных тяжелых травм. Состояние на утро стабильное без ухудшений: два пациента в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом», – сказал директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Напомним, ЧП произошло вечером 5 ноября во время работ по демонтажу выведенного из эксплуатации моста через протоку Юганская недалеко от поселка Каркатеевы. Работы производили сотрудники территориальной фирмы «Мостоотряд 29» АО «Мостострой 11» (компания тюменского строителя Николая Руссу). Мост рухнул, под завалами оказались несколько рабочих. Возбуждено уголовное дело.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 06.11.18

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