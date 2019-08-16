В Югре будут судить рабочего, из-за которого упал мост и погибли люди

В Югре следователи закончили расследование уголовного дела об обрушении моста в Нефтеюганском районе. Погибли двое рабочих, еще трое получили травмы. ЧП случилось 5 ноября 2018 года. Квалификация дела не изменилась – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ч.3 ст.216 УК РФ). Виновным в смерти и травмировании рабочих считают начальника участка компании «Мостострой-11». Его и будут судить. Напомним, сургутский филиал «Мостострой-11» ремонтировал выведенный из эксплуатации переход через протоку Юганская.

«Работники акционерного общества разбирали пролетное строение демонтируемого моста на 741 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Начальник участка, ответственный за производство работ, в нарушение правил безопасности не убедился в том, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли. В результате обрушился мост. При падении с высоты два работника погибли, трем – причинен тяжкий вред здоровью, также обществу нанесен значительный материальный ущерб», – говорится в сообщении следственного управления СК ХМАО.

Сургут, служба информации

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