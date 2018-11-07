Югорские врачи рассказали о состоянии рабочих, пострадавших при обрушении моста

Глава Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал о состоянии пострадавших при обрушении моста в Нефтеюганском районе.

«Двое пациентов в удовлетворительном состоянии продолжают лечение в Нефтеюганской окружной больнице. Пятеро пострадавших находятся под наблюдением врачей в Сургутском травматологическом центре: один пациент находится в удовлетворительном состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом, один в крайне тяжелом. Состояние пациентов на утро 7 ноября стабильное, наблюдается положительная динамика», – сообщил Добровольский.

Напомним, ЧП произошло вечером 5 ноября во время работ по демонтажу выведенного из эксплуатации моста через протоку Юганская недалеко от поселка Каркатеевы. Работы производили сотрудники территориальной фирмы «Мостоотряд 29» АО «Мостострой 11» (компания тюменского строителя Николая Руссу). Мост рухнул, под завалами оказались несколько рабочих, двое из них полибли. Возбуждено уголовное дело.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 07.11.18

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