В Югре вынесли приговор строителю, по вине которого рухнул мост и погибли люди

В Югре вынесли приговор сотруднику тюменской компании «Мостострой-11», по вине которого обрушился мост и погибли люди.

«Начальник участка АО «Мостострой-11» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 5 ноября 2018 года. Работники сургутского филиала «Мостострой-11» приступили к разборке пролетного строения демонтируемого моста на 741 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.

«Начальник участка, ответственный за производство работ на данном объекте, в нарушение правил безопасности не убедился в том, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли. В результате нарушения правил безопасности, допущенных ответственным лицом, при производстве работ произошло обрушение конструкции моста», – напоминают в следственном комитете.

При падении с высоты погибли два работника погибли, трое получили тяжкие телесные повреждения, и еще четверо – телесные повреждения, повлекшие за собой причинение вреда здоровью средней степени тяжести.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 07.10.19

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