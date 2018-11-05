В Югре рухнул мост – погибли люди

По факту обрушения моста в Нефтеюганском районе недалеко от поселка Каркатеевы возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СКР по ХМАО, речь идет о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

«5 ноября 2018 года в ходе проводимого работниками территориальной фирмы «Мостоотряд 29» АО «Мостострой 11» (компания тюменского строителя Николая Руссу – прим. ред.) демонтажа выведенного из эксплуатации моста через протоку Юганская произошло его обрушение. В результате произошедшего 9 работников указанной организации получили телесные повреждения, двое из которых скончались на месте», – заявили в следственном комитете. Пострадавшие доставлены в нефтеюганскую больницу. В правительстве Югры сообщили, что им оказывается вся необходимая помощь.

Рухнувший мост находился на реконструкции. После обрушения с него упали КамАЗ и кран. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, включая следователей-криминалистов аппарата следственного управления по округу. Движение по федеральной трассе не нарушено.

Нефтеюганский район, служба информации

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