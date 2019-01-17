Следователи нашли виновного в обрушении моста и гибели людей в Югре

За гибель людей при обрушении моста в Югре ответит начальник участка «Мостоотряда 29» АО «Мостострой 11» (компания тюменского строителя Николая Руссу – прим. ред.)

Как сообщили в следственном комитете России, он подозревается в нарушении правил безопасности при ведении работ. С мужчины получена подписка о невыезде. Следователи также допросили руководителей строительной организации. Назначены строительно-техническая экспертиза и исследование материалов конструкции моста. ЧП произошло 5 ноября 2018 года. Рабочие ремонтировали выведенный из эксплуатации переход через протоку Юганская недалеко от поселка Каркатеевы.

При демонтаже погибли два человека, еще семеро получили травмы. Ранее в компании «Мостострой-11» сообщили «Новому Дню», что мост упал «при разборке железобетонных плит проезжей части моста». «Произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, что привело к обрушению пролетного строения», – объяснили строители.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 16.01.19

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