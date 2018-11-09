Тюменский «Мостострой» рассказал, как рухнул мост в Югре

Тюменская компания «Мостострой-11» прокомментировала обрушение моста в Нефтеюганском районе, где погибли двое рабочих. Именно это предприятие проводило работы. ЧП произошло 5 ноября 2018 года недалеко от посёлка Карткатеевы. Рабочие ремонтировали выведенный из эксплуатации переход через протоку Юганская.

В компании рассказали, что мост упал «при разборке железобетонных плит проезжей части моста». «Произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, что привело к обрушению пролётного строения. Работы выполнял Сургутский филиал акционерного общества «Мостострой-11» – Территориальная фирма «Мостоотряд-29», – объяснили строители.

В «Мостострой-11» добавили, что ведут работу с семьями пострадавших и погибших. Там не раскрыли подробности – будут ли семьям выплачены компенсации и в каком размере. Хотя этот вопрос агентство «Новый День» задавало в официальном запросе.

На предприятии создана комиссия. Эксперты изучают проектно-сметную документацию. Над ней работают специалисты из Санкт-Петербурга: «Институт Гипростроймост-Санк-Петербург» и «Институт «Стройпроект».

Ранее следственное управление СК ХМАО сообщило, что возбуждено уголовное дело – силовики подозревают, что были нарушены правила безопасности. Помимо двоих погибших есть ещё семь пострадавших – они были доставлены в больницу. Рабочие получили разные травмы: один из пострадавших был в крайне тяжёлом состоянии, один – в тяжёлом.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 09.11.18

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