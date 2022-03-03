Делегация из России ждет украинцев на месте переговоров

Делегация из России прибыла на место переговоров и ждет украинскую сторону, сказал глава российской группы, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Новый этап переговоров будет проходить в Брестской области в Белоруссии. Начало переговоров запланировано на 15:00.

Первый раунд обсуждения ситуации на Украине также состоялся на белорусской территории, в Гомельской области. Перед новой встречей украинская делегация потребовала сменить место переговоров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинских политиков в затягивании процедуры, в то время как речь идет о жизнях людей.

«Люди гибнут, а представители «киевского режима» место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться», – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Мединский отметил, что переговоры затягиваются из-за несогласия украинской стороны по гуманитарным, политическим и военно-техническими аспектам. Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что стороны все равно смогут договориться по главным вопросам.

«Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются», – сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ. Трансляция велась на странице МИД в соцсети.

Москва подготовила делегацию для переговоров 25 февраля, но Киев отказался от переговоров. Позже стороны приняли предложение Минска провести встречу на белорусской территории. Переговоры вновь были отложены почти на сутки, поскольку украинская делегация не прибыла на место встречи в срок.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»