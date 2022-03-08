российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 марта 2022, 15:55 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

«Мы можем это обсуждать»: президент Украины ответил на вопрос о возможности признания Крыма и ЛДНР

Фото: администрация Зеленского

Киев готов обсуждать вопросы статуса Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР, передает РБК.

Как уточняет РИА «Новости», президент Украины также признался, что охладел к теме вступления его страны в НАТО.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил неизменность требований Москвы и готовность остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев признает Крым российским, признает суверенитета ДНР и ЛНР, а также согласится на внеблоковый статус Украины.

Накануне глава российской делегации на переговорах с киевскими властями, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил, что ожидания российской стороны от очередного раунда переговоров с Украиной пока не оправдались. При этом он выразил надежду, что в вопросах признания Крыма и Донбасса удастся найти решение, отмечает РИА «Новости». Мединский пояснил, что, по словам представителей Киева, «это практически невозможно», но «между «невозможно» и «практически невозможно» большая разница».

Напомним, 24 февраля российские войска начали спецоперацию по демилитаризации Украины.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Уничтожен военный аэродром и взят под контроль квартал в Мариуполе: Минобороны РФ отчиталось о ходе спецоперации на Украине / Ни газа, ни хлеба: мир рискует столкнуться с острой нехваткой продовольствия из-за Украины / В ЕС и в Афинах слишком много себе позволяют врать – МИД России ответил на русофобские заявления / Депутат Федоров: российская спецоперация прольет свет на работу секретных лабораторий США на Украине / Глава ДНР представил доказательства военных планов Киева при поддержке НАТО напасть на Крым и Донбасс / Президент Франции напуган перспективами атомной катастрофы на Украине: Путин его успокоил / Путин назвал Эрдогану условие приостановки спецоперации Минобороны РФ на Украине / Минобороны РФ сообщило о успешных наступательных действиях на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,