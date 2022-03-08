«Мы можем это обсуждать»: президент Украины ответил на вопрос о возможности признания Крыма и ЛДНР

Киев готов обсуждать вопросы статуса Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР, передает РБК.

Как уточняет РИА «Новости», президент Украины также признался, что охладел к теме вступления его страны в НАТО.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил неизменность требований Москвы и готовность остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев признает Крым российским, признает суверенитета ДНР и ЛНР, а также согласится на внеблоковый статус Украины.

Накануне глава российской делегации на переговорах с киевскими властями, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил, что ожидания российской стороны от очередного раунда переговоров с Украиной пока не оправдались. При этом он выразил надежду, что в вопросах признания Крыма и Донбасса удастся найти решение, отмечает РИА «Новости». Мединский пояснил, что, по словам представителей Киева, «это практически невозможно», но «между «невозможно» и «практически невозможно» большая разница».

Напомним, 24 февраля российские войска начали спецоперацию по демилитаризации Украины.

Москва, Светлана Антонова

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