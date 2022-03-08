Украина саботирует эвакуацию мирного населения

Киевский режим фактически саботирует эвакуацию мирного населения в Россию. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, украинская сторона из предложенных 10 маршрутов эвакуации подтвердила только один – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей.

По его словам, пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии оказались практически не готовы к приему беженцев – на пограничных переходах скопились пробки из легковых и грузовых автомобилей. «Люди вынуждены бросать транспорт и идти пешком с тяжелыми сумками. Очереди растянулись до 40 километров, а время прохождения превышает двое суток», – уточнил Мизинцев, слова которого цитирует «Интерфакс».

В то же время, по данным начальника Центра, более 2,5 млн жителей Украины, в том числе иностранцы, обратились с просьбой эвакуировать их в Россию. «В нашей базе данных с учетом истекших суток документально обработано уже 2 541 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1 917 населенных пунктов Украины», – сказал он.

При этом Мизинцев констатировал, что Киев против эвакуации в Россию. «Официальные киевские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации», – сообщил он, добавив, что «любые попытки выхода через гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию жестоко пресекаются националистами».

Начальник Национального центра управления обороной РФ также сообщил, без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик Россией были эвакуированы 5 334 человек, в том числе 781 ребенок.

Мизинцев отметил, что всего с начала специальной операции эвакуировано более 174 тысяч человек, из них 44 250 детей. Госграницу РФ пересекли 20 033 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 777.

По его словам, в настоящее время, «также без участия украинской стороны, завершается гуманитарная операция по эвакуации из опасных районов Херсонской области, через Крым в Новороссийск 223 иностранных граждан, в том числе 188 человек – Турция, 15 – Египет, 8 – Италия, 6 – Пакистана и 5 из Индии, а также один бразилец».

Мизинцев отметил, что «эти цифры будут увеличиваться, так как операция еще продолжается».

Напомним, сегодня в 10 часов по московскому времени был объявлен «режим тишины» для эвакуации мирного населения.

Москва, Светлана Антонова

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