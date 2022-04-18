Минобороны РФ: ВСУ в Пасхальную ночь обстреляют из минометов православные храмы

Российские военные обладают доказательствами готовящейся провокации на Украине. ВСУ планируют обстрелять из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, а затем Киев обвинит в массовом убийстве мирного населения Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, провести операцию при поддержке западных стран Киев собирается в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые «блуждающие минометы») с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 года) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник», – рассказал генерал.

Раскручиванием фейка займутся репортеры западных информационных агентств, большое количество которых привлекли власти Украины.

«Заблаговременно предупреждаем страны «цивилизованного Запада» во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», – сказал Мизинцев.

Генерал призвал ООН, ОБСЕ, Красный Крест и другие международные организации незамедлительно оказать влияние на киевский режим для предотвращения этой провокации.

Москва, Зоя Осколкова

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